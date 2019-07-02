نجم الاتحاد يقترب من العودة إلى تركيا

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قريبًا من الرحيل، عن صفوف العميد والعودة لـ الدوري التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن نادي الاتحاد لن يُمانع عودة اللاعب غاري رودريغيز لـ الدوري التركي خاصة وسط اهتمام من نادي فنربخشة التركي بضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويذكر أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا سيتجه إلى عدم الاعتماد على غاري رودريغيز في تشكيلة الفريق الأول في الموسم الجديد 2019-2020.

وعانى غاري رودريغيز بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع الاتحاد في النصف الثاني من الموسم الماضي، منذ انضمامه إلى العميد في يناير من عام 2019.

وكان غاري رودريغيز انضم إلى صفوف الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي غلطة سراي التركي.

من ناحية أخرى أعلن الاتحاد اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع اللاعب عبدالإله المالكي لاعب وسط نادي الوحدة لمدة ثلاث سنوات في فترة الميركاتو الصيفي.