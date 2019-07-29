نجم الرائد السابق قريب من بيراميدز

المواطن - محمد سمعه

يُسابق نادي بيراميدز المصري الزمن؛ وذلك من أجل إعلان تعاقده مع المدافع المصري محمد عطوة لاعب نادي الرائد السابق.

ويُذكر أن محمد عطوة كان رحل عن نادي الرائد، بعد توقيع مخالصة مالية معه.

وفي حال تعاقد بيراميدز مع محمد عطوة فسيكون الأخير هو رابع صفقات بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم إسلام عيسى من النادي المصري، وأحمد علي لاعب المقاولون العرب، ولاعب الإسماعيلي السابق طارق طه.

وتألق محمد عطوة بصورة جيدة مع نادي الرائد في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، ورفض الرائد التفريط فيه لمصلحة نادي الزمالك المصري قبل توقيع المخالصة المالية معه.

وأنهى بيراميدز مشاركته في الدوري المصري موسم 2018-2019 محتلًا المركز الثالث، حيث سيشارك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم الجديد 2019-2020.

وحقق بيراميدز ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل في الدوري المصري بموسم 2018-2019، حيث فاز على الأهلي ذهابًا وإيابًا، ونجح كذلك في الفوز على الزمالك في لقاء الدور الثاني من بطولة الدوري.