نجم الريال: لا يمكنني الحديث عن قدوم بوغبا إلينا

المواطن - محمد سمعه

رفض الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، الحديث عن اهتمام ناديه بضم مواطنه بول بوغبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يُخف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إعجابه الشديد بقدرات بوغبا، حيث طالب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بضرورة التعاقد مع بوغبا في الميركاتو الصيفي.

وتحدث بنزيمة لصحيفة آس الإسبانية بعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة قائلًا: لا أستطيع التحدث عن أي لاعب خارج ريال مدريد، وجميع لاعبي ريال مدريد جيدون ومستعدون لتقديم الأفضل للريال في الفترة المقبلة.

وكان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، نصح اليونايتد بضرورة الموافقة على رغبة بوغبا والسماح له بالرحيل في صيف 2019.

ولن يمانع مانشستر يونايتد رحيل بوغبا، مقابل الحصول على 160 مليون يورو.

ويذكر أن بوغبا انضم لـ مانشستر يونايتد في صيف 2016، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.