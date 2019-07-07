نجم الشباب السابق ينضم إلى بني ياس الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بني ياس الإماراتي اليوم، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي لويز أنطونيو لاعب وسط نادي الشباب سابقًا لمدة عامين.

ونشر الحساب الرسمي لـ نادي بني ياس عبر تويتر صورة من تعاقد مجلس إدارة النادي مع اللاعب البرازيلي صاحب الـ28 عامًا.

ويُذكر أن لويز أنطونيو رحل عن نادي الشباب، بعد توقيع مخالصة مالية معه من قبل مجلس إدارة الليث برئاسة خالد البلطان.

وسبق للاعب لويز أنطونيو اللعب في صفوف نادي فلامنجو البرازيلي وتشابيكوينسي البرازيلي، قبل انضمامه لنادي الشباب في موسم 2018-2019.

جدير بالذكر أن نادي الشباب، كان أعلن تعاقده مع اللاعب عبدالملك الخيبري لاعب وسط نادي الهلال سابقًا ولمدة عامين.

وكان نادي الشباب، احتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، ليفشل الليث في الحصول على مقعد آسيوي مؤهل لدوري أبطال آسيا للعام المقبل.