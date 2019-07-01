نجم الفتح يُغازل الشباب والأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

سيتنافس الشباب والأهلي بجانب نادي الاتحاد على التعاقد مع اللاعب محمد المجحد نجم نادي الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن رغبة اللاعب محمد المجحد ستُحدد ناديه المقبل على الرغم من اقتراب الأهلي من ضم اللاعب.

وقدّم محمد المجحد أداءً مميزًا مع نادي الفتح في الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2018-2019، حيث نال جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ21 من الدوري في الموسم الماضي.

وأبدى المدرب التونسي فتحي الجبال ثقته الشديدة في قدرات اللاعب محمد المجحد مع الفتح في الموسم الماضي.

وسجّل محمد المجحد ثلاثة أهداف مع الفتح في الدوري السعودي في موسم 2018-2019.

ويرغب نادي الاتحاد في تدعيم صفوفه الهجومية بالتعاقد مع محمد المجحد بالإضافة لضم عبدالفتاح آدم لاعب التعاون في فترة الانتقالات الصيفية.

ويهدف الشباب إلى تدعيم صفوفه بضم صفقات قوية من أجل المنافسة على لقبي الدوري والكأس في الموسم المقبل، كما يودّ الليث تصحيح المسار والمنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال آسيا بعدما فشل في التأهل للبطولة الآسيوية عقب نهاية الموسم الماضي.