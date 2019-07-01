نجم النصر السابق يتخذ القرار الأمثل

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب خالد الغامدي، ظهير أيمن نادي النصر السابق، قريبًا من الانضمام لصفوف النادي الفيصلي طبقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

ويذكر أن خالد الغامدي كان لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي الرائد، لكن الأخير لم يُفعل بند الشراء الدائم.

وفي حال أتم النادي الفيصلي، تعاقده مع اللاعب خالد الغامدي، فسيكون ثاني لاعب يتعاقد معه عنابي السدير من النصر خلال ستة أيام، وذلك بعد تعاقده يوم الأربعاء الماضي مع اللاعب إبراهيم غالب من صفوف النصر.

مشكلة سابقة

ويذكر أن اللاعب خالد الغامدي كان عانى من مشكلة مع مجلس إدارة النصر في شهر يناير الماضي، حيث أكد أن أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق للنصر، قام بطرده من النادي وأجبره على عدم الحضور والتواجد في النادي للالتزام في التدريبات.

وشرح خالد الغامدي لاعب النصر السابق مشكلته مع إدارة العالمي في برنامج ” في المرمى” حيث قال بأن أحمد البريكي طالبه أيضًا بالتخلي عن مليون ريال من مستحقاته ليتم توقيع مخالصة مالية معه.

قرار جيد

ويرغب خالد الغامدي في أن يستعيد مستواه ويتألق من جديد، بعد فترة من ظهوره مع نادي الرائد، ووقتها بدأ في استعادة لياقته ومستواه المعهود.