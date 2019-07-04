نجم النصر السابق يقترب من الانتقال لـ دوري عربي

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي النصر سابقًا، قريبًا من الانتقال لأحد الدوريات العربية في صيف العام الجاري.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن برونو أوفيني أصبح قريبًا من الانضمام لأحد أندية الدوري القطري قبل انطلاق موسم 2019-2020.

ويُذكر أن جمهور النصر لن ينسى تألق برونو أوفيني والذي كان سببًا في إهداء لقب الدوري السعودي للمحترفين لمصلحة العالمي في موسم 2018-2019، حيث سجل برونو أوفيني هدفين للنصر في شباك الهلال خلال لقاء الفريقين في قمة الدوري السعودي يوم 29 مارس الماضي ووقتها فاز النصر بثلاثية مقابل هدفين.

وكان برونو أوفيني أعلن رحيله عن النصر بعد نهاية موسم 2018-2019 مُباشرة.

ولعب برونو أوفيني مع نادي النصر لمدة ثلاث سنوات بداية من عام 2016 حتى 2019، كذلك سبق له اللعب في نادي تفينتي الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ونادي نابولي الإيطالي.

وانضمّ برونو أوفيني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في عام 2012، ومثّل المنتخب البرازيلي في فئات تحت الـ19 عامًا والـ20 عامًا والـ23 عامًا.