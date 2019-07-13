نجم الهلال يتمرد

المواطن - محمد سمعه

انفجر اللاعب السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال، غضبًا من حاله وموقفه مع أزرق العاصمة في الفترة الأخيرة.

وبعد أن عاد عمر خربين من إعارته لـ نادي بيراميدز المصري، أصبح مصير خربين غامضًا مع الهلال، حيث تُشير التقارير الإعلامية إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف الهلال في فترة الانتقالات الصيفية.

وتمرد عمر خربين على وضعه الحالي مع الهلال، حيث طالب إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل وبشكل مباشر بالرحيل عن صفوف الفريق العاصمي في فترة الانتقالات الصيفية.

سبب التمرد:

وجاء اعتراض وتمرد عمر خربين على وضعه بـ الهلال، وذلك بعد إعلان النادي عن تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو؛ مما يعني وجود احتمالية ضعيفة لتواجد خربين في قائمة الهلال الآسيوية، بالإضافة لوجود نية من الهلال بضم مهاجم آخر مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ويذكر أن عمر خربين لم يُسافر مع بعثة نادي الهلال إلى النمسا في البداية؛ بسبب تأخر إصدار تأشيرة دخوله إلى أراضي النمسا.

وأكد خربين بأنه سيلتزم في تدريبات الهلال، لكنه يطلب الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة لخوض تحدٍّ جديد في مكان آخر.

وانضم عمر خربين لصفوف الفريق الهلالي في عام 2017 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي.