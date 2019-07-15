نجم الهلال يقترب من الشباب

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب أحمد أشرف، لاعب نادي الهلال، أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير صحافية: إن أحمد أشرف سيتعاقد مع نادي الشباب على سبيل الإعارة من فريق الهلال.

ويذكر أن الشباب سبق له أن تعاقد مع اللاعب عبدالملك الخيبري لمدة عامين بعد رحيله عن صفوف الهلال.

ويسعى نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، للتعاقد مع أقوى الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

ويتواجد أحمد أشرف حاليًّا مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المعسكر التحضيري للفريق الهلالي في النمسا.

وكان فريق الشباب احتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019.