نجم الهلال يُمتع بسحره في مباراة بيرو وتشيلي

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي الهلال ومنتخب بيرو، أداءً أكثر من رائع في مباراة بلاده أمام تشيلي صباح اليوم في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في دولة البرازيل.

ونجح أندري كاريلو في المساهمة في فوز منتخب بيرو على تشيلي بثلاثية دون رد، ليضرب منتخب بيرو موعدًا ناريًا مع المنتخب البرازيلي في نهائي كوبا أمريكا يوم الأحد المقبل.

نجم الهلال يظهر بشكل مميز

وصنع أندري كاريلو هدفين لمنتخب بيرو في لقاء تشيلي، حيث صنع الهدف الأول والثاني للمنتخب البيروفي والذي تم إحرازهما عبر اللاعبين إديسون فلوريس ويوشيمار يوتون.

وقدم كاريلو أداءً مميزًا من الناحية الدفاعية، ليصعد بالمنتخب البيروفي إلى الدور النهائي.

جدير بالذكر أن منتخب بيرو كان أقصى منتخب الأوروغواي من دور الثمانية بركلات الجزاء الترجيحية.

وقبل إقامة مباراة بيرو وتشيلي، كان المنتخب البرازيلي فاز على منتخب الأرجنتين بثنائية دون رد في الدور نصف النهائي حيث سجل للمنتخب البرازيلي كل من جابرييل جيسوس وروبيرتو فيرمينيو.

بحث مصير اللاعب عقب البطولة

ومن المنتظر أن يبحث نادي الهلال، مصير اللاعب أندري كاريلو مع الفريق عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث ارتبط اسم كاريلو بالانضمام لنادي النصر.

وانضم أندري كاريلو لصفوف نادي الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.