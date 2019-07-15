نجم اليونايتد يبتعد عن الإنتر

المواطن - محمد سمعه

يشعر نادي إنتر ميلان الإيطالي، بالقلق حول عدم قدرته على إقناع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو بالانضمام له، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم روميلو لوكاكو ارتبط بالرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة مع وجود اتجاه من المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير للاعتماد على لاعبين آخرين في مركز المهاجم بدلًا من لوكاكو.

ولا يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في تقليل مبلغ الـ76.5 مليون جنيه إسترليني، والذي تم دفعه للتعاقد مع لوكاكو في صيف 2017 من صفوف نادي إيفرتون الإنجليزي.

ويبدو أن إنتر ميلان قد يتراجع عن إتمام صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو؛ بسبب المقابل المادي والمطلوب من قبل نادي مانشستر يونايتد لبيعه.

ويتواجد روميلو لوكاكو حاليًّا مع نادي مانشستر يونايتد في دولة أستراليا؛ وذلك للتحضير للموسم الجديد.

وسجل روميلو لوكاكو 15 هدفًا لنادي مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.