نجم برشلونة السابق يصدم ميلان

المواطن - محمد سمعه

صرّح اللاعب الإسباني جيرارد دولوفيو لاعب نادي واتفورد الإنجليزي، أنه لا يرغب في الانتقال لصفوف نادي ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن جيرارد دولوفيو ترك نادي برشلونة الإسباني، وانضمّ لفريق واتفورد، ونجح في التألق بصورة لافتة للأنظار مع النادي الإنجليزي.

واهتمّ نادي ميلان بضم دولوفيو في صيف 2019، لكن اللاعب الإسباني لا يرغب في الرحيل عن ناديه الإنجليزي.

وربما يتجه ميلان للتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي كصفقة بديلة.

جدير بالذكر أن نادي ميلان الإيطالي، أصبح قريبًا من التعاقد مع اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر والذي ساهم في فوز الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا على حساب السنغال أول أمس.