نجم برشلونة على رادار السيتي

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أنظاره على التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة الإسباني.

ويرغب نادي مانشستر سيتي في تدعيم صفوفه الدفاعية، بضم مدافع قوي خاصة بعد رحيل المدافع البلجيكي فينثينت كومباني عن صفوف مانشستر سيتي بعد نهاية موسم 2018-2019.

وأفاد موقع LE 10 SPORT الفرنسي، أن المدرب بيب جوارديولا يفكر في ضم الفرنسي أومتيتي لصفوف نادي مانشستر سيتي في صيف العام الجاري.

وذكر الموقع الفرنسي، أن نادي مانشستر سيتي تواصل بشكل مبدئي مع برشلونة للتفاوض حول ضم أومتيتي، على الرغم من أن مان سيتي لم يُحدد موقفه بعد حول تقديم عرض رسمي.

ولن يمانع برشلونة حول الاستماع للعروض القادمة لـ أومتيتي، خاصة أن اللاعب الفرنسي فقد مكانه في التشكيل الأساسي، لصالح مواطنه كليموه لينجليه.

وقيل: إن مانشستر سيتي اهتم بضم الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي والإنجليزي هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط أومتيتي بعقد مع برشلونة ينتهي بنهاية موسم 2022-2023.