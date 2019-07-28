نجم برشلونة يرفض الرحيل إلى فيورنتينا

المواطن - مروة نبيل

يُفضل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رافينيا ألكانتارا عدم الانتقال إلى الدوري الإيطالي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا لا ينوي الموافقة على العرض الذي قدمه نادي فيورنتينا الإيطالي لضمه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ألكانتارا يُفضل الانتقال إلى نادي فالنسيا، ولا يعتزم العودة إلى الدوري الإيطالي مجددًا، بعد تجربته السابقة في صفوف إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

ويحاول نادي فالنسيا الحصول على خدمات البرازيلي ألكانتارا بشكل نهائي، إلا أن العائق الوحيد أمامه هو التوصل إلى اتفاق مالي جيد مع برشلونة قبل نهاية فترة الانتقالات.

وارتبط اسم البرازيلي رافينيا ألكانتارا صاحب الـ26 عامًا، بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعدما فشل في إثبات قدراته.