نجم برشلونة يصدم ليفربول وكلوب

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية: إن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم نادي برشلونة الإسباني، رفض فكرة الانضمام لصفوف ليفربول الإنجليزي، مفضلًا البقاء في برشلونة.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن عثمان ديمبيلي يود البقاء في برشلونة وإثبات ذاته على الرغم من اقتراب الفرنسي أنطوان جريزمان من الانضمام لـ البارشا في الميركاتو الصيفي.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن اللاعب الفرنسي، من أصول غينية، عانى في الموسم الماضي من عدم اللعب بصورة منتظمة مع برشلونة.

ويذكر أن ليفربول تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثنائية دون رد.

وكان عثمان ديمبيلي انضم لصفوف فريق برشلونة في صيف 2017، قادمًا من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 150 مليون يورو.