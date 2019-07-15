نجم توتنهام على رادار روما

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي روما الإيطالي، أنظاره على ضم البلجيكي توبي ألدرفيريلد، مدافع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد موقع 101greatgoals أن نادي روما انضم حديثًا لأندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع ألدرفيريلد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن توبي ألدرفيريلد شارك مع نادي توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر يونيو الماضي، ووقتها تُوج فريق ليفربول باللقب بثنائية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية.

وشارك توبي الدرفيريلد مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2018، والتي أُقيمت في روسيا.

ويرغب نادي توتنهام تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في الاحتفاظ بكامل نجومه استعدادًا للمنافسة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.