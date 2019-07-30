نجم توتنهام يحلم بالانتقال لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

لا يزال اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يحلم بالانتقال لـ صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن كريستيان إيركسن لا يفكر إلا في الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد خلال صيف العام الجاري.

وكان نادي ريال مدريد، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أبدى استعداده للتعاقد مع كريستيان إيركسن، في حال لم يُوفق النادي الملكي بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ومن المنتظر أن يدخل ريال مدريد في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع كريستيان إيركسن.

وشارك كريستيان إيركسن مع المنتخب الدنماركي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.