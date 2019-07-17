نجم توتنهام ينضم لـ أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي كيران تريبير ظهير أيمن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.

وذكر الموقع الرسمي لـ أتلتيكو مدريد عبر الإنترنت أن تريبير سيكون لاعبًا جديدًا في صفوف نادي الأتلتيكو حتى صيف عام 2022.

وسبق لـ كيران تريبير اللعب في صفوف أندية بيرنلي وبارنسلي وتوتنهام هوتسبير في إنجلترا.

ولعب تريبير لمدة أربع سنوات مع نادي توتنهام حيث خاض 114 مباراة، وسجل هدفين وقدّم 24 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي مع توتنهام.

ويُذكر أن تريبير كان وصل مع نادي توتنهام هوتسبير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، ووقتها نجح ليفربول الإنجليزي في حسم اللقب بالفوز بثنائية دون ردّ.

وشارك كيران تريبير مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2018 والذي أُقيم في روسيا.