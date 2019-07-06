نجم ريال مدريد على رادار توتنهام

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، أن نادي توتنهام بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو يرغب في ضم ماريانو دياز والذي عانى بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع ريال مدريد في موسم 2018-2019.

وسيتنافس روما الإيطالي مع نادي توتنهام للتعاقد مع ماريانو دياز في صيف العام الجاري.

وسجل ماريانو دياز 21 هدفًا في 45 مباراة مع نادي ليون الفرنسي في موسم 2017-2018 قبل انتقاله لـ صفوف نادي ريال مدريد.

ويذكر أن نادي توتنهام كان وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 ضد نادي ليفربول الإنجليزي، لكنه خسر اللقب بثنائية دون رد في المباراة النهائية والتي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية.