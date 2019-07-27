نجم لاتسيو يقترب من مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش، لاعب وسط نادي لاتسيو الإيطالي، قريبًا من الانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل في منافسة مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع ميلينكوفيتش، والذي أصبح قريبًا من مغادرة لاتسيو صيف العام الحالي.

وقالت صحيفة IL MESSAGGERO الإيطالية: إن وكيل أعمال الصربي ميلينكوفيتش توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، يقضي بانتقال موكله للشياطين الحمر مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 6 ملايين يورو و10 ملايين يورو كعمولة لوكيل اللاعب الصربي.

ويذكر أن لاتسيو حدد ثمن بيع سيرجي ميلينكوفيتش وهو 90 مليون يورو، كما سبق لـ ميلان الإيطالي أن أبدى اهتمامًا بضم سيرجي ميلينكوفيتش.

شارك سيرجي ميلينكوفيتش مع منتخب صربيا في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.