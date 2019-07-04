نجم مانشستر يونايتد السابق ينضم لـ باريس سان جيرمان حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم عن تعاقده مع اللاعب الإسباني أندير هيريرا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا ولمدة خمس سنوات.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أن أندير هيريرا سيرتدي القميص رقم 21 مع باريس سان جيرمان، كما سيبقى في صفوف بطل فرنسا حتى صيف عام 2024.

وسيحصل أندير هيريرا على راتب سنوي مع باريس سان جيرمان قدره 8 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وكان أندير هيريرا انتقل إلى باريس سان جيرمان كصفقة انتقال حرّ، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر يونايتد بنهاية موسم 2018-2019.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية وذلك من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2019-2020.

ويُذكر أن أندير هيريرا لعب مع مانشستر يونايتد لمدة خمس سنوات، حيث انضم للشياطين الحمر قادمًا من أتلتيك بلباو الإسباني في صيف 2014.