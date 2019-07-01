نجم منتخب مصر على رادار الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال يُفكر في التعاقد مع اللاعب المصري محمود علاء مدافع نادي الزمالك والمنتخب المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُقدم محمود علاء مستويات مميزة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر، حيث شارك مع الفراعنة في مباراتي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وقدم أداء جيد.

وأشارت تقارير إعلامية مصرية إلى رغبة الهلال في التعاقد مع محمود علاء، حيث قيل بأن الهلال جهز عرضًا ماليًا قدره 4 ملايين يورو للتعاقد مع لاعب الزمالك في الميركاتو الصيفي.

ويُذكر أن محمود علاء كان حصد جائزة رجل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية، ووقتها فاز المنتخب المصري بثنائية دون رد.

ويُعد محمود علاء لاعبًا مميزًا وقناصًا جيدًا مع الزمالك في بطولة الدوري المصري، حيث سجل 14 هدفًا في الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.

وربما يرفض الزمالك مناقشة أي عروض لنجومه، خاصة أن الزمالك لا يودّ التفريط في أيّ من عناصره في ظل منافسته الشرسة مع الأهلي على لقب الدوري المصري في الموسم الجاري.