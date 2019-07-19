نجم يوفنتوس على رادار مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني، بيب جوارديولا في التعاقد مع اللاعب الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويريد مانشستر سيتي، التعاقد مع مدافع قوي، وذلك لتعويض رحيل المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عقب نهاية موسم 2018-2019.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، إن مانشستر سيتي واحدًا من ضمن الأندية المهتم بضم ليوناردو بونوتشي.

ومن الممكن أن يوافق يوفنتوس على رحيل بونوتشي، وذلك بعد نجاحه في ضم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي.

جدير بالذكر أن ليوناردو بونوتشي كان عاد لصفوف يوفنتوس في صيف 2018، بعد موسم واحد قضاه مع نادي ميلان الإيطالي.

وتعاقد يوفنتوس مع المدافع ماتياس دي ليخت لمدة خمس سنوات وبمقابل مادي قدره 75 مليون يورو.