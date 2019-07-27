نجم يوفنتوس يقول كلمته الأخيرة لـ توتنهام

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية إيطالية، أن اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، لا يمانع الانضمام لصفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صيف العام الجاري.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية: إن باولو ديبالا يفكر في الرحيل عن يوفنتوس والانضمام لصفوف فريق توتنهام، بعدما تحدث مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لـ يوفنتوس.

ويذكر أن ديبالا انضم لصفوف يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي، وتُوج بالدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي في الموسم الماضي مع اليوفي.

ويعلم ديبالا، أن الوقت الحالي مناسب للرحيل عن صفوف اليوفي، لعلمه بصعوبة اللعب والمنافسة في البيانكويري في ظل وجود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت تقارير إخبارية، ذكرت أن يوفنتوس فكر في عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد بالموافقة على انتقال باولو ديبالا للشياطين الحمر، مقابل تعاقد اليوفي مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مان يونايتد.