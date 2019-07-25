نجوم الاتحاد يصلون إلى الإمارات

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة دبي الإماراتية، اليوم الخميس وذلك استعدادًا لخوض المرحلة الأخيرة من المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020.

وقبل سفر بعثة نادي الاتحاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كان العميد خسر بالأمس وديًا من فريق أثيرتون الإنجليزي بهدفين دون ردّ في رابع المباريات الودية للعميد في معسكره والذي أُقيم في دولة بريطانيا.

ويُذكر أن اللاعبينِ مات جريمشو وأوليفر روبيرتس نجحا في إحراز هدفَي نادي أثيرتون في مباراة الاتحاد بالأمس.

سيستعد نادي الاتحاد في معسكر الإمارات لمدة عشرة أيام وبقوة لمواجهة نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا خلال شهر أغسطس المقبل.

وتسعى إدارة الاتحاد حاليًا برئاسة أنمار الحائلي إلى تسديد باقي المستحقات المتأخرة للاعب التونسي أحمد العكايشي تجنبًا لعقوبة خصم النقاط من الاتحاد الدولي لكرة القدم.