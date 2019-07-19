نجوم الكرة السعودية يُحفزون أخضر الشاطئية

المواطن - محمد سمعه

حرص محمد عبدالجواد وأحمد جميل وصالح النعيمة، نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقًا، على تحفيز ومساندة لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، والذي يواجه اليوم نظيره المصري، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية.

ويذكر أنه في حال تمكن المنتخب السعودي للكرة الشاطئية من الفوز على منتخب مصر، فسيصل أخضر الكرة الشاطئية في البطولة، والتي تُختتم منافساتها غدًا السبت.

وكان الأخضر السعودي فاز في الجولة الأولى على المنتخب الصيني بستة أهداف مقابل خمسة أهداف، بينما فاز المنتخب المصري على المنتخب الصيني بسبعة أهداف دون رد.

وتُشارك ستة منتخبات في بطولة كرة القدم الشاطئية، وهم: المنتخب السعودي والمنتخب المصري والمنتخب الصيني والمنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي والمنتخب الإماراتي.