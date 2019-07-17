ندوة الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية بحضور أكثر من 900 شخص

المواطن - الرياض

انطلقت أمس الثلاثاء ندوة “الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.. لمسؤولية اجتماعية أكثر تنظيمًا” والتي نفذها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية في مقر جمعية الأطفال المعوقين برعاية مجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار، بحضور أكثر من 900 شخص.

وبدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الحكيم، بعدها ألقى إبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية كلمة أكد فيها أن إقامة الندوة جاء نزولًا عند رغبة العاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية بعد صدور قرار مجلس الشورى بالموافقة على إقرار مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والذي تقدمت به عضو المجلس زينب أبو طالب لمعرفة المزيد حول الهيئة.

بعدها انطلقت الندوة حيث تحدث فيها كل من زينب أبو طالب عضو الشورى وصاحبة مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والذي أقره المجلس مؤخرًا، حيث أكدت أن المشروع يهدف إلى تنظيم المسؤولية في القطاع الخاص وزيادة فاعليته في المجتمع ويضع له بصمة ويسهم في دفع عجلة التنمية.

من جهتها، أكدت نوف الخليوي الباحثة في مجال المسؤولية الاجتماعية أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية أعمق بكثير من عمل تطوعي أو خيري فردي بل عمل نوعي خاصة من الشركات يسهم في تنمية المجتمع، حيث جاءت رؤية 2030 داعمة لهذا التوجه من خلال سن أنظمة واستراتيجيات تعمل على الإسهام في التنمية.

بينما رأى خبير المسؤولية الاجتماعية ومستشار التطوير فايز العمري، أن هناك حراكًا مميزًا في هذا المجال ولكن يحتاج إلى تأطير وفاعلية أكبر ومظلة تقوم بلم شمل هذه الجهود المتناثرة وأن القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع وتنميته من خلال المسؤولية الاجتماعية.

من جهته، لفت مستشار المسؤولية الاجتماعية عبدالله المغيصيب في مداخلة له إلى أن لكل إنسان منا مسؤوليته التي يقدمها، تبدأ من بيته ولا تقف عند حد معين وأن هذا المفهوم حث عليه ديننا الحنيف قبل خروج أنظمة تحت هذا المسمى، موضحًا أن المأمول من القطاع الخاص أن يسهم بفاعلية أكثر في حراك المسؤولية الاجتماعية لكي يكون له بصمة واضحة في هذا المجال.

وأدار الندوة الإعلامي السعودي خالد العقيلي، فيما شهدت في النهاية تكريم عدد من المميزين والفاعلين في مجال المسؤولية الاجتماعية، منهم الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود عضو جمعية الأطفال المعوقين بوسام التميز وذلك لمسيرتها المميزة في هذا المجال.

كما تم تكريم زينب أبو طالب والتي ساهمت في خروج مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للنور، كما تم تكريم الفنان فايز المالكي على مجمل أعماله وتأثيره في العمل الخيري وإسهامه بشكل قوي في تنفيذ مبادرات نوعية ناجحة وذات فاعلية مميزة، كم تم تكريم الإعلامي خالد العقيلي سفير المسؤولية الاجتماعية وذلك لمسيرته المميزة في هذا المجال وأيضا تم تكريم مجوعة هشام الموسى للاستثمار على ريادتهم في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية تسلمها عبدالله المغيصيب ممثل المجموعة.



وبعد ذلك تم تكريم المتحدثين والداعمين والرعاة وحضر الندوة عدد من المسؤولين والمتهمين في مجال المسؤولية الاجتماعية كما صاحب الندوة معرض ضم عددًا من الجهات التي استعرضت مجهوداتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما استعرضت عددًا من الأعمال الإبداعية لذوي الإعاقة من رسم ونحت وأشغال وغيرها نالت إعجاب الحضور.