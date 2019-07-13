ندوة وطنية لمسؤولية أكثر تنظيمًا

المواطن - الرياض

ينظم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية وجمعية الأطفال المعوقين ندوة تحت عنوان: الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.. لمسؤولية أكثر تنظيمًا، وذلك برعاية من مجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار، يوم الثلاثاء القادم 16 يوليو، بمقر الجمعية.

وتأتي الندوة استجابة لحاجة العاملين والمهتمين في هذا المجال لمعرفة المزيد عن مستقبل المسؤولية الاجتماعية في المملكة بعد أن أقر مجلس الشورى مؤخرًا مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، والذي تقدمت به أ. د. زينب أبو طالب.

وسيتحدث في الندوة كل من أ. د. زينب أبو طالب عضو مجلس الشورى وصاحبة المشروع ود. نوف الخليوي تربوية وباحثة في المسؤولية الاجتماعية، وفايز العمري مستشار التطوير في المسؤولية الاجتماعية، وعبدالرحمن الخلف مدير التشاركية بمكتب تحقيق الرؤية في منظومة التجارة والاستثمار.

ويدير الندوة الإعلامي خالد العقيلي سفير المسؤولية الاجتماعية، حيث ستسلط الندوة الضوء على أهداف مشروع الهيئة واللائحة التنظيمية المتوقعة لها وأثرها على تطوير مجال المسؤولية الاجتماعية، وعن قدرة الهيئة على تفعيل دور القطاع الخاص والإسهام في تنمية المجتمع بشكل أكبر، وعن مدى مواكبة المسؤولية لرؤية 2030، وعن عدد من المحاور التي ستثري النقاش في الندوة، حيث سيجتمع المهتمون في هذا المجال مع عدد من خبراء ومستشارين في المسؤولية الاجتماعية.

وفِي هذا الصدد أكد إبراهيم بن ناصر المعطش، الرئيس التنفيذي لمركز المسؤولية الاجتماعية، أن إقامة هذه الندوة يأتي ضمن أهداف المركز لمواكبة التطور في هذا المجال ولجمع المهتمين والعاملين تحت سقف واحد لمناقشة آخر مستجدات الأحداث في كل ما يخص المسؤولية الاجتماعية والخروج بتوصيات تسهم في تنمية المجتمع ورفد المحتوى بأبحاث وأوراق عمل ومناقشات تعمل على تحفيز جانب المسؤولية ومواكبة لرؤية 2030 التي تدعم هذا الحراك بكل قوة.

وقدم المعطش شكره للمتحدثين في الندوة ولمديرها ولجمعية الأطفال المعوقين الشريك الدائم في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما قدم المعطش شكره للشيخ هشام بن عبدالعزيز الموسى على دعمه ورعاية مجموعته لمثل هذه البرامج التي تصب في صالح الوطن والمواطن وتدعم رؤية 2030 وتحقيق أهدافها، حتى أضحت مجموعة هشام الموسى للاستثمار رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية وأحد الداعمين المميزين في هذا المجال.