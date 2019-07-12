نسرين طافش تغازل منتخب الجزائر

المواطن - متابعة

عبّرت الفنانة السورية نسرين طافش عن سعادتها بفوز منتخب الجزائر في المباراة التي جمعته أمس مع كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة حالياً في مصر.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى المربع الذهبي بعدما تغلّب على كوت ديفوار بضربات الترجيح.

وعبر حسابها الرسمي في تويتر غرّدت نسرين طافش بالقول : ألف مبروك تأهل المنتخب الجزائري إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ولاقت تغريدة نسرين طافش تفاعلاً واسعاً من قِبل جماهير الجزائر عبر تويتر التي ردّت عليها بالشكر على هذه التهنئة الرقيقة.

وسخرت إحدى المشجعات الجزائريات من تغريدة نسرين طافش بالقول : “هذه تغريدة من واحدة ما شافت الماتش”.

والمعروف أن نسرين طافش من مواليد محافظة حلب السورية، عام 1982، لأب من أصول فلسطينية من صفد، وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل، إضافة إلى جنسيتها السورية، الجواز الجزائري نسبة لوالدتها. انتقلت نسرين طافش من مدينتها حلب إلى العاصمة السورية دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، حيث بدأ تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل هولاكو، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

حصلت نسرين طافش على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017، ومنذ عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة متغير علي و 123 حبيبي وإلا معك عام 2018.