نصراوي يحول صفقة هارون كمارا من الهلال إلى الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي تركي السهلي، اليوم الأربعاء، تفاصيل تحويل وجهة هارون كمارا من الهلال إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الاتحاد قد نجح في حسم صفقة هارون كمارا بعد منافسة قوية مع نادي الهلال، ليحصل على خدمات نجم فريق القادسية لمدة 5 سنوات.

نصراوي يحسم صفقة كمارا

وأكد تركي السهلي خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS أن هارون كمارا كان سينضم إلى الهلال بشكل مباشر، إلا أن شخصية نصراوية لديها نفوذ وتأثير في مجلس إدارة نادي القادسية، نجحت في تحويل الصفقة من الزعيم إلى الاتحاد.

وتابع السهلي خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “نادي الاتحاد كان متواجدًا في المفاوضات مع هارون كمارا منذ البداية، ولكن هناك شخصية معينة هي التي حسمت الصفقة لصالحه على حساب الهلال”.

وأضاف تركي السهلي قائلًا: “هذه الشخصية تؤمن بالعلاقة التاريخية بين ناديي النصر والاتحاد، الأمر الذي دفعه لحسم صفقة انتقال هارون كمارا إلى صفوف العميد”.

هارون كمارا

وتألق هارون كمارا صاحب الـ21 عامًا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وكان واحدًا من أبرز لاعبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك هارون كمارا في 29 مع القادسية في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وقام بصناعة 3 آخرين، ليخطف أنظار كبار الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نجحت في حسم الصفقة.

#صحف

تركي السهلي : صفقة كمارا كانت متجهه للهلال , لكن شخصية نصراوية لديها نفوذ و تأثير بالقادسية حولت الصفقة للاتحاد.#KSA_SPORTS pic.twitter.com/lghon9NBn1 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) July 17, 2019