نصيحة غالية من ماتا لنجم اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإسباني، خوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نصيحة ثمينة إلى الفرنسي بول بوغبا لاعب الشياطين الحمر، حيث طالبه بالبقاء في صفوف الشياطين الحمر في الموسم الجديد 2019-2020.

وكان اسم بوغبا، ارتبط بالرحيل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2019، بعدما صرّح اللاعب الفرنسي من أصول غينية أنه يريد خوض تحد جديد في ناد آخر.

وقال ماتا: أتمنى بقاء بول بوغبا في صفوف مانشستر يونايتد؛ لأنه لاعب وسط رائع للغاية وتأثيره إيجابي في الفريق.

وأضاف ماتا: أعتقد أن بوغبا سعيد في صفوف مانشستر يونايتد وكصديق وزميل، بالطبع أتمنى بقاءه في صفوف اليونايتد.

ويُذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي، كان أعرب عن رغبته في التعاقد مع بول بوغبا في صيف العام الجاري.

وكان بول بوغبا انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادمًا من صفوف نادي يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.