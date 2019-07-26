نصيحة فيلانويفا لـ كهربا

المواطن - مروة نبيل

وجّه نجم نادي الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا نصيحة إلى زميله السابق في العميد، المصري محمود عبدالمنعم كهربا بعد انتقاله رسميًا إلى الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وكان نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع نجم نادي الزمالك، كهربا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين قادمين حتى يونيو 2021، ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر كهربا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمراسم توقيع عقده مع النادي البرتغالي، وتفاعل فيلانويفا مع زميله السابق وهنّأه على هذه الخطوة.

وعلق فيلانويفا على الفيديو باللغة الإنجليزية قائلًا: “حظ جيد أخي في هذا التحدي الجديد، الخير كله لك”، وواصل النجم التشيلي حديثه ضاحكًا: “عليك أن تتحدث البرتغالية الآن يا أخي”.

ولعب فيلانويفا وكهربا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين، وظهر الثنائي بمستوى مميز، وكانا من أبرز لاعبي العميد.