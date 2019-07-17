نصيحة لإنقاذ إدارة النصر الجديدة

المواطن - محمد سمعه

ستكون المسؤولية ثقيلة على عاتق مجلس إدارة نادي النصر الجديد، برئاسة صفوان السويكت، وذلك من أجل استمرار النجاحات والتي حققها العالمي في الموسم الماضي.

وحرص الناقد الرياضي محمد الدويش على توجيه نصيحة ثمينة لمجلس إدارة نادي النصر منعًا للدخول في مشكلات خلال الفترة المقبلة.

نصيحة غالية:

وقال محمد الدويش عبر حسابه في تويتر: لا أحب ممارسة الوصاية ولا الأستاذية ولا الوعظ ولا النصيحة، ولكن كل ما أقوله لإدارة النصر الجديدة ومن يقف خلفها، الرجل المناسب في المكان المناسب، ريالات النصر في مصرفها الصحيح فلا هدر ولا شُح.

ويذكر أن صفوان السويكت فاز برئاسة نادي النصر يوم السبت الماضي بعد انعقاد الجمعية العمومية، حيث تفوق على كل من صالح الأطرم ونصر النصر في عدد الأصوات.

ويخوض نادي النصر حاليًّا معسكرًا إعداديًّا للموسم الجديد في دولة البرتغال.

وكان نادي النصر فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

وتولى صفوان السويكت، رئاسة نادي النصر لمدة أربع سنوات خلفًا لـ سعود آل سويلم، كما نجح العالمي في التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف التعاون.