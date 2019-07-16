نقاد يفتحون النار على الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يُخفِ نادي الهلال رغبته في الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع المهاجم هارون كمارا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

ويبحث نادي الهلال عن تدعيم صفوفه الهجومية خاصة مع اقتراب المهاجم السوري عمر خربين من ترك الهلال، وتعاقد نادي الزمالك المصري بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي.

نيران ضد الهلال

وفتح الإعلامي الرياضي عبد الرحمن السماري النار على نادي الهلال بسبب رغبته في ضم هارون كمارا فقال: الله يا دنيا، من ريفالينيو وولهامسون وإدواردو وسامي والثنيان وصالح النعيمة إلى هارون كمارا، لك الله يا زعيم.

وفي السياق ذاته علّق الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز على تصرّف النصر والاتحاد والهلال في سوق الانتقالات قائلًا: لا يوجد لاعب حاليًا يستحق أكثر من مليوني ريال، وهناك مبالغة من قبل أندية النصر والهلال والاتحاد في عقود اللاعبين.

الهلال يكشف قيمة عرضه

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن نادي الهلال مستعد لدفع 15 مليون ريال لحسم صفقة هارون كمارا بشكل رسمي.

ومن المنتظر، أن يدخل الهلال في منافسة شرسة مع نادي الاتحاد للتعاقد مع هارون كمارا في فترة الانتقالات الصيفية.

من ناحية أخرى، يُفكر المدرب الروماني رازفان لوسيسكو مدرب الهلال في عدم الإبقاء على اللاعب البيروفي أندري كاريلو مقابل التعاقد مع البرازيلي إدميلسون جونيور لاعب نادي الدحيل القطري.