نقاط التهدئة تباشر أعمالها على الطرق المؤدية لمكة والمدينة 

نقاط التهدئة تباشر أعمالها على الطرق المؤدية لمكة والمدينة 

2019/07/22
الساعة 1:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلن الحساب الرسمي لأمن الطرق على “تويتر”، أن نقاط التهدئة باشرت أعمالها على طول الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت إدارة أمن الطرق أن ذلك يأتي بهدف تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وحجاج بيت الله الحرام .

 



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