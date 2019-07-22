نقاط التهدئة تباشر أعمالها على الطرق المؤدية لمكة والمدينة 

المواطن - مكة المكرمة

أعلن الحساب الرسمي لأمن الطرق على “تويتر”، أن نقاط التهدئة باشرت أعمالها على طول الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت إدارة أمن الطرق أن ذلك يأتي بهدف تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وحجاج بيت الله الحرام .

باشرت نقاط التهدئة أعمالها على طول الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وحجاج بيت الله الحرام .#امن_الطرق#امنكم_وسلامتكم_هدفنا pic.twitter.com/BixdJhIVI0 — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) ٢٢ يوليو ٢٠١٩