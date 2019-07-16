نقد حاد لـ الهلال والنصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تسعى أندية الهلال والنصر والاتحاد للتعاقد مع أقوى الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن الثلاثي سينافس بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

وانتقد عبد الرحمن الجماز الناقد الرياضي لقناة 24 الرياضية، العروض المالية الفلكية والمُقدمة من قِبل أندية النصر والهلال والاتحاد لضمّ أي صفقة في الميركاتو الصيفي.

انتقاد لسياسات الهلال والنصر والاتحاد

وعلّق عبد الرحمن الجماز على هذا الأمر قائلًا: لا يوجد لاعب حاليًا يستحقّ أكثر من مليوني ريال، وهناك مبالغة من قِبل أندية النصر والهلال والاتحاد في عقود اللاعبين.

وأضاف الجماز: حقيقة التخبطات في إدارة الهلال تقلقني للغاية بسبب عدم اتخاذ قرار حول مصير عموري، كذلك المبالغ الفلكية والمُقدمة من قبل الثلاثي لضمّ أي صفقة في سوق الانتقالات، شيء يدعو للاندهاش.

وكان أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، قال بأن ناديه كان سيدفع 20 مليون ريال لضم عبدالفتاح آدم قبل انتقاله لـ النصر، لكن النصر حسم الصفقة لصالحه بدفع 25 مليون ريال.

وقيل إن نادي الاتحاد مستعد لدفع 20 مليون ريال لضم هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، بينما يرغب نادي الهلال في دفع 15 مليون ريال.

ويقترب المهاجم السوري عمر خربين من الرحيل عن صفوف الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عبدالرحمن الجماز : لا يوجد لاعب حاليا يستحق اكثر من مليونين وهناك مبالغة من النصر و الهلال و الاتحاد في عقود اللاعبين #الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/uwPQXfUWMJ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 15, 2019