نقل جدولة مباريات الدوري لرابطة المحترفين

المواطن - مروة نبيل

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، نقل جدولة مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى إلى رابطة الدوري للمحترفين في الموسم الرياضي المقبل 2019/ 2020.

ومن المقرر أن تتولى لجنة المسابقات، برئاسة نعيم البكر، جدولة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري الدرجتين الثانية والثالثة، ومسابقات الفئات السنية وأي مسابقات أو بطولات يستحدثها اتحاد الكرة وفق الأنظمة.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الأول، تكليف ياسر المسحل بالإشراف على المنتخب الأول، كما قرر أن تكون غرفة قضايا الأندية الخارجية تحت إشراف لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر توج بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.