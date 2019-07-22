نمو ضخم في الصناعة العسكرية محليًا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أكدت مجلة “ديفينس نيوز” الأمريكية، المعنية بمتابعة الشؤون العسكرية في العالم، أن العديد من العوامل ساعدت على تنشيط الصناعات العسكرية المحلية داخل المملكة، والتي في الأساس تُعد من أهم الأهداف التي تسعى لها رؤية 2030 الشاملة.

صناعات سعودية

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الحملات التي تثيرها بعض الجهات بين الحين والآخر بشأن تصدير الأسلحة إلى المملكة، كانت السبب في بدء تطوير القدرات العسكرية المحلية، والتي يتوقع الخبراء أن تصل إلى مستويات ضخمة من النمو في المستقبل.

وأوضحت المجلة، استنادًا إلى آراء خبراء، أن هناك تحولًا مهمًا في الطرق التي تتبعها المملكة، وهي إحدى أهم القوى الإقليمية، لتوفير احتياجاتها العسكرية.

وأوضحت المجلة أن هناك العديد من الصناعات العسكرية التي بدأت في النمو محليًا بالمملكة، مثل الذخائر والعربات المدرعة شبل 1 وشبل 2، وكذلك طائرة رينبو CH-4 بدون طيار التي يتم إنتاجها بشكل مشترك مع شركة صينية.

استقلالية القرار

وقال وهبة قاطيشا، وهو جنرال لبناني سابق وهو الآن عضو في مجلس النواب، ستركز المملكة والإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد على الإنتاج العسكري المحلي كجزء من تنويع المصادر على نطاق أوسع.

وأضاف: “مع تزايد التهديد الذي تشكله إيران، خاصة في مضيق هرمز، من المرجح أن تزيد دول الخليج من تسليحها عبر العديد من المصادر”.

وأشار قاطيشا إلى أن زيادة الصناعات العسكرية المحلية لا يعني إنهاء التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إنتاج الذخيرة والعربات المدرعة محليًا هو أحد الخيارات للتغلب على أي أزمة مفتعلة من بعض الجهات التشريعية في البلدان التي تتعاون معها المملكة.