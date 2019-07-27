نيابة عن الملك.. منصور بن متعب وتركي بن محمد يشاركان في تشييع السبسي

المواطن - الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك الأمير منصور بن متعب وسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساء اليوم العاصمة التونسية، بعد المشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لفخامة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر.

وكان في وداع سموهما في مطار تونس قرطاج الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.