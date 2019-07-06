نيجيريا ضد الكاميرون .. النسور تُقصي بطل إفريقيا في مباراة مثيرة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة نيجيريا ضد الكاميرون- منذ قليل- بفوز المنتخب النيجيري بثلاثية مقابل هدفين في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

وبدأ الشوط الأول من مباراة نيجيريا ضد الكاميرون بضغط هجومي كبير من قبل المنتخب النيجيري، والذي بحث عن إحراز الهدف الأول.

الشوط الأول:

وتمكن اللاعب النيجيري أوديون إيغالو من إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده في مباراة نيجيريا ضد الكاميرون في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول المنتخب الكاميروني البحث عن إنقاذ موقفه وإحراز الهدف الأول له في مباراة نيجيريا ضد الكاميرون، حيث تمكن اللاعب ستيفان باهو كين من إحراز هدف التعادل للأسود الكاميرونية في الدقيقة الحادية والأربعين.

وواصل المنتخب الكاميروني إثارته قبل لحظات من نهاية الشوط الأول من مباراة نيجيريا ضد الكاميرون، حيث تمكن من إضافة الهدف الثاني له عبر اللاعب كيلنتون موانجي في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا ضد الكاميرون بتقدم المنتخب الكاميروني بثنائية مقابل هدف.

الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة نيجيريا ضد الكاميرون، انقلب الحال تمامًا حيث ظل المنتخب النيجيري يضغط بقوة؛ وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني.

وتمكن نجوم منتخب نيجيريا من إحراز الهدف الثاني في مباراة نيجيريا ضد الكاميرون عبر اللاعب أوديون إيغالو في الدقيقة الثالثة والستين مستغلًّا خطأ دفاعيًّا قاتلًا من منتخب الكاميرون.

واستمرت الإثارة في مباراة نيجيريا ضد الكاميرون، حيث تمكن منتخب النسور النيجيرية من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب أليكس إيوبي نجم نادي آرسنال الإنجليزي في الدقيقة السادسة والستين.

فشلت بعد ذلك، كافة محاولات المنتخب الكاميروني لإحراز الهدف الثالث في مباراة نيجيريا ضد الكاميرون، من أجل الوصول للوقت الإضافي.

انتهت مباراة نيجيريا ضد الكاميرون، بفوز نيجيريا وعبورها لدور الثمانية، بينما ودع منتخب الكاميرون حامل لقب نسخة 2017 البطولة.

وبعد نهاية مباراة نيجيريا ضد الكاميرون، سيواجه الفائز من مباراة مصر وجنوب إفريقيا، منتخب نيجيريا في دور الثمانية.