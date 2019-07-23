نيمار جاهز بنسبة 100%

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكد باريس سان جيرمان أن نيمار تعافى بنسبة 100% من إصابته في كاحل القدم اليمنى التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في ودية قطر، وحرمته من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأضاف بيان النادي الفرنسي، أن نيمار بات الآن جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية خلال جولته الصيفية في الصين.

وأثبتت الأشعة التي أجراها نيمار على مشط القدم، لدى استئنافه للتدريبات قبل عدة أيام، تعافيه التام من الشرخ الذي تعرض له مرتين خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير صحافية، قد أكدت أن سبب تفاقم الأزمة بين نيمار ومسؤولي نادي باريس سان جيرمان، اصطدامه بالجهاز الطبي وعدم ثقته بهم، لعدم قدرته على المشاركة في موسم كامل على مدار العامين الماضيين.