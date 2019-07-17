نيمار قد يُزامل رونالدو في يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية إيطالية، أمس الأربعاء، أن والد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سافر إلى مدينة تورينو الإيطالية للتفاوض مع إدارة يوفنتوس الإيطالي حول انضمام نجله لفريق السيدة العجوز.

ونقلًا عن راديو راي سبورت الإيطالي، قالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن والد نيمار تقابل مع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بيوفنتوس للتفاوض حول انضمام نجم باريس سان جيرمان لبطل الدوري الإيطالي.

ويفكر نادي يوفنتوس بكل جدية في ضم نيمار ليزامل البرتغالي كريستيانو رونالدو في الخط الهجومي لـ يوفنتوس في الموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن اسم نيمار كان ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف عام 2019.

وكانت تقارير صحافية فرنسية ذكرت، في وقت سابق، أن نيمار يريد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد موسمين قضاهما في صفوف النادي الفرنسي.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.