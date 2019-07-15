نيمار ينضم لمعسكر سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

وصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن نيمار عاد بالفعل إلى باريس، بعد غيابه عن التدريبات التحضيرية؛ والتي بدأها سان جيرمان منذ أسبوع، وانضم إلى معسكر فريقه، صباح اليوم الاثنين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يجتمع نيمار مع المدير الرياضي لنادي سان جيرمان، ليوناردو، لتبرير سبب غيابه الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تبرير التصريحات المثيرة التي أطلقها تجاه الفريق الباريسي.

وكان النجم البرازيلي نيمار قد أكد مؤخرًا أن فوز برشلونة على باريس سان جيرمان بنتيجة 6/1 في دوري أبطال أوروبا، أفضل ذكرياته في مسيرته، حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى نادي برشلونة الإسباني مجددًا في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما رحل عن صفوفه عام 2017، عندما دفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي بلغت 222 مليون يورو.