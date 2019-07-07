

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يمتاز بمقاومة الأتربة، ورذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية IP68، بعد اختباره وفقا لمعيار MIL-STD-810G.

وتضم التجهيزات التقنية في الهاتف الجديد، شاشة قياس 5 بوصات تعمل بدقة وضوح 1280×720 بيكسل، يعمل بمعالج ثماني النوى يعمل بسرعة 1.6 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية حتى 512 غيغابايت.

وتروج الشركة لهاتفها الذكي الجديد بالكاميرا الرئيسية بدقة 16 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، مع إمكانية استعمال بطاقتي SIM ومنفذ USB-C، والبطارية بسعة 2800 مللي أمبير/ساعة.