هارفي إليوت .. صاحب بداية استثنائية ويحلم بالتألق مع ليفربول

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي ليفربول في التعاقد مع نجم فريق فولهام الإنجليزي، هارفي إليوت، بعد منافسة قوية مع عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وكان هارفي إليوت هدفًا لثنائي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى نادي لايبزيج الألماني، ولكنه فضل عرض ليفربول الإنجليزي.

هارفي إليوت:

وعلى الرغم من صغر سن هارفي إليوت؛ حيث إنه في السادسة عشر من عمره، إلا أنه يُعد من أبرز المهاجمين الصاعدين في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكانت بداية هارفي إليوت استثنائية، حيث إنه يُعتبر أصغر لاعب يُشارك في المباريات في تاريخ منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حينما شارك في مباراة فولهام ضد ولفرهامبتون، عندما كان عمره 16 عامًا و30 يومًا.

ولعب هارفي إليوت 3 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وشارك المهاجم المتألق مع المنتخب الإنجليزي في فئات الشباب.

ومن المتوقع أن يكون هارفي إليوت لاعبًا في صفوف المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لقدراته الفنية والبدينة المميزة، والتي ستتطور بشكل كبير بعد انضمامه إلى كتيبة فريق ليفربول.

حلم التألق:

ويحلم هارفي إليوت بالتألق بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول والمشاركة بشكل أكبر، خاصة أنه خطف الأنظار خلال مشاركاته القليلة مع فولهام.

وسيُشارك هارفي إليوت في وديات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، تمهيدًا لمشاركته والاعتماد عليه بعد ذلك.