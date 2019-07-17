هارون كمارا قنبلة اتحادية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد في إتمام تعاقده مع اللاعب هارون كمارا من صفوف نادي القادسية، ولمدة خمسة مواسم قادمة، وذلك بعد منافسة قوية مع نادي الهلال.

وأتى تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب هارون كمارا؛ وذلك لتدعيم الخط الهجومي للعميد مع تواجد اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

لا شك أن تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب هارون كمارا، جاء بمثابة خبر قوي لجماهير العميد، والتي اشتاقت لصفقة قوية تُساعد الفريق الاتحادي على المنافسة بقوة على بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد.

قنبلة للموسم الجديد:

لا شك أن تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب هارون كمارا، هو قنبلة اتحادية وهدية من قبل مجلس إدارة نادي الاتحاد لجماهير النادي الوفية، والتي شعرت بالقلق بسبب إعارة اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز لنادي فنربخشة التركي دون التعاقد مع بديله.

وكلّفت صفقة انتقال اللاعب هارون كمارا إلى نادي الاتحاد حوالي 22 مليون ريال، يتم تسديدها على ثلاث مراحل، كما أن نادي الاتحاد سيُقدم للاعبه هارون كمارا 150 ألف ريال كراتب شهري وسيارة وفيلا طبقًا لما ذكرته تقارير صحافية.

ولم تعد إدارة نادي الاتحاد تفكر في التعاقد مع أي لاعب آخر، وذلك بعد تعاقدها مع اللاعب هارون كمارا، حيث كان مهاجم القادسية السابق هو آخر صفقات العميد في صيف 2019.

وقبل تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب هارون كمارا، سبق للإدارة الاتحادية ضم اللاعب التشيلي لويس خيمينيز من نادي بالستينو التشيلي واللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو من صفوف نادي سانتوس البرازيلي.

ويذكر أن الإعلامي تركي السهلي، كان ذكر بأن شخصية نصراوية لها نفوذها وتأثيرها على مجلس إدارة القادسية، ساهمت بصورة كبيرة في انتقال اللاعب هارون كمارا لصفوف نادي الاتحاد بدلًا من الهلال.

ولعب هارون كمارا مع نادي القادسية في الموسم الماضي 29 مباراة بـ كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.