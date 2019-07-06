هارون كمارا يشعل الصراع بين الكبار

المواطن - مروة نبيل

تألق هارون كمارا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ليصبح هدفًا للأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم هارون كمارا بالانتقال إلى صفوف الاتحاد أو النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن تؤكد تقارير صحافية، اليوم السبت، أن نادي الهلال دخل هو الآخر في مفاوضات لضم نجم القادسية.

ويمتد عقد هارون كمارا صاحب الـ21 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية حتى منافسات عام 2023، وتأمل الإدارة في استغلال رغبة الثلاثة الكبار في ضمه وتحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة من بيعه.

وشارك هارون كمارا في 29 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وقام بصناعة 3 آخرين، ويُعد من أبرز لاعبي فريقه والدوري السعودي للمحترفين.