هارون كمارا يُحير الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، هارون كمارا حيرة الجماهير بسبب وجهته في الموسم الرياضي الجديد.

هارون كمارا

وظهر هارون كمارا صاحب الـ21 عامًا، بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ليجذب أنظار الأندية السعودية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم هارون كمارا خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الاتحاد أو النصر، وسط أنباء عن تفضيله لعرض العميد، لتعرب جماهير النمور عن سعادتها بهذه الصفقة، وتؤكد حاجة الفريق للاعب القادسية.

وبدأت جماهير الاتحاد في البحث عن أبرز إحصائيات هارون كمارا مع القادسية، وتبادلها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل أن تتفاجأ بدخول نادي الهلال مؤخرًا في مفاوضات لضم اللاعب المتألق.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي الهلال اقترب كثيرًا من التعاقد مع هارون كمارا مقابل 15 مليون ريال، الأمر الذي أسعد جماهير الزعيم التي تفاعلت مع الخبر عبر “تويتر”، وتمنت سرعة إنهاء الصفقة.

هارون كمارا يتألق

ويرتبط هارون كمارا بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية حتى عام 2023، وتسعى الإدارة لتحقيق أقصى استفادة مادية من رحيله، لتدعيم الفريق بلاعبين جدد، أملًا في العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد.

ولعب هارون كمارا 29 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في الموسم الرياضي الماضي، وسجل 7 أهداف، وصنع 3 آخرين، ليكون من أبرز لاعبي فريقه والدوري السعودي للمحترفين.