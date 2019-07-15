هارون كمارا يُعوّض الهلال

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي الهلال تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوسيسكو في التعاقد مع مهاجم قوي وجيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وألمحت تقارير صحافية، إلى أن نادي الهلال يرغب في التخلص من المهاجم السوري عمر خربين بالإضافة إلى تدعيم الصفوف بضم مهاجم آخر مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مما جعل الهلال يُفكر في ضم المهاجم هارون كمارا لاعب نادي القادسية.

وكانت تقارير صحافية، تحدثت عن وجود نية من نادي الهلال بالتعاقد مع هارون كمارا مقابل 15 مليون ريال، لتدعيم الخط الهجومي للزعيم.

كمارا يُعوّض الهلال

وإذا نجح الهلال، في التعاقد مع اللاعب هارون كمارا فسيكون الزعيم قد عوّض فشله في التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم لاعب التعاون سابقًا، والمنضم حديثًا لصفوف نادي النصر.

لعب هارون كمارا 29 مباراة مع نادي القادسية في الموسم الماضي، حيث سجل سبعة أهداف وصنع 3 أهداف، ليكون واحدًا من أبرز مهاجمي الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

ويرتبط هارون كمارا بعقد مع نادي القادسية حتى عام 2023.

منافسة نارية منتظرة

وسيتنافس نادي الهلال مع الاتحاد للتعاقد مع هارون كمارا، خاصة بعدما فقد العميد الأمل في ضم اللاعب عبدالفتاح آدم والمنضم حديثًا لـ صفوف نادي النصر.