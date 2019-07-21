هازارد يُبدع وريال مدريد يُخيب الآمال

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني، في أن يُقدم مستوى جيدًا في أول مباراة له مع النادي الملكي صباح اليوم أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وتعرّض ريال مدريد للخسارة أمام بايرن ميونيخ بثلاثية مقابل هدف في لقاء أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مباريات بطولة كأس الأبطال الدولية والمُقامة حاليًا في أمريكا.

مارس اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد هوايته المفضلة بإهدار الفرص للريال في المباراة، ولم يستغل تمريرات إدين هازارد المميزة له في المباراة.

ويسعى نادي ريال مدريد الإسباني، لتعويض جماهيره عند مواجهة نادي أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت المملكة.

ويُذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، كان ذكر في تصريحات صحافية لصحيفة أس الإسبانية، أنه يتمنى إسراع إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في الموافقة على رحيل الويلزي جاريث بيل، خاصة أن زيدان لا يريده في صفوف النادي الملكي في الموسم الجديد 2019-2020.

وقبل تصريحات زيدان، كان اسم الويلزي جاريث بيل ارتبط بالرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد والانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

لا يزال يركز نادي ريال مدريد على دعم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وقدّم ريال مدريد في موسم 2018-2019 موسمًا كارثيًا حيث ودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، كما فقد الفرصة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وودع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور نصف النهائي أمام نادي برشلونة.

تعاقد ريال مدريد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني والفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون الفرنسي.